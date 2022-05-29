Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що до передової надійшло підкріплення ЗСУ та відкинули ворога з траси Лисичанськ-Бахмут, якою тепер можуть возити гуманітарні вантажі. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону в неділю, 29 травня, повідомила «Українська правда».

«Вони там несуть у [сєвєродонецькому] готелі [«Мир»] великі втрати, бо наші їх там постійно обстрілюють та вибивають з готелю. Поки вони там ховаються, але пройти не можуть. Тіктокери кадирівські вже зняли відосик на тлі якогось там прапора, що Сєвєродонецьк під контролем, все нормально, ми все захопили... Я запрошую будь-якого тіктокера: будь ласка, зніміть відео, сподіваюся, це буде останнє відео, десь із центру міста, а не в якійсь будці на фоні прапора», – сказав Гайдай.

За його словами, до українських військькових надійшло підкріплення. У напрямку Попасної біля Комишувахи ворога відкинули на два кілометри, траса Лисичанськ-Бахмут тепер менше прострілюється. Це дозволяє завозити в регіон гуманітарні вантажі.

Раніше в неділю Генштаб ЗСУ повідомляв, що росіяни зазнали втрат у районі Бобрового, що на Сєвєродонецькому напрямку, і відступили на раніше зайняті позиції.