У Білгородській області значно побільшало заяв про зґвалтування військовими

Російські військові почали чинити масові звірства навіть на території держави-терориста. Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку вдалося перехопити СБУ.

Як повідомляється, у прикордонній з Україною Білгородській області, яка використовується як перевалочний пункт російських військових, значно побільшало заяв про зґвалтування.

За словами дружини російського військового, яка працює в правоохоронних органах РФ, випадки зґвалтування почастішали з прибуттям на ротацію російських солдатів з інших регіонів, зокрема Владивостоку та Хакасії.

Вона переказала історію про дівчину, для якої знайомство з військовим РФ перетворилось на зґвалтування п’ятнадцятьма солдатами.

«Тож бачимо, що від власної армії потерпають самі росіянки. Цікаво, що на таку тенденцію скаже жіночка з перехоплення СБУ, яка закликала свого чоловіка ґвалтувати українок?», – зазначили у СБУ.

Нагадаємо, дружини російських загарбників закликають своїх чоловіків ґвалтувати українських жінок, а також знущатися з українських дітей.