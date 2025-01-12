Операція є продовженням серії вогневих уражень командних пунктів

Українські військові поцілили по командному пункту 2-ї гвардійської загальновійськової армії Росії, розташованому в місті Новогродівка Донецької області. Про це у неділю, 12 січня, повідомив Генштаб ЗСУ.

У неділю, 12 січня, воїни ЗСУ завдали чергового високоточного повітряного удару по командному пункту 2-ї гвардійської загальновійськової армії Російської Федерації в місті Новогродівка Донецької області.



За даними Генштабу, ця операція є продовженням серії вогневих уражень командних пунктів окупаційних сил на Донецькому напрямку. Відзначимо, що це третє вдале ураження командного пункту росіян протягом цього тижня.



«Збройні сили України демонструють високий рівень координації та професіоналізму у виявленні й знищенні ключових об’єктів ланок управління та військової інфраструктури противника», – додають у дописі.

Нагадаємо, 8 січня Збройні сили України завдали високоточного удару по командному пункту 8 гвардійської загальновійськової армії Росії, що розташований у місті Харцизьк на Донеччині.

10 січня українські бійці уразили командний пункт 3-го армійського корпусу російських сил.