Знищена російська військова техніка

У Херсонській області Сили оборони України знищили дві російські гаубиці «Мста-Б» і командно-спостережний пункт ворожого батальйону, у Миколаївській – вдарили по пункту розгортання мінометної батареї й батареї реактивних систем залпового вогню противника. Про це оперативне командування «Південь» повідомляє у Facebook.

«Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони продовжують виконувати вогневі завдання по позиціях ворога, районах зосередження його сил і засобів. Зокрема, нанесено артилерійські удари по пункту розгортання мінометної батареї та батареї реактивних систем залпового вогню противника в Миколаївському районі. Підтверджено знищення двох одиниць буксируваної гаубиці 152 калібру «Мста-Б» та командно-спостережного пункту ворожого батальйону в Бериславському районі Херсонщини», – йдеться в повідомленні.

Решта втрат ворога в результаті завданих по ньому ударів дорозвідуються.

Ситуація на південнобузькому напрямку залишається складною, але контрольованою, бої тривають. Ворог продовжує оборонні дії на позиціях, зайнятих після відступу, та завдає ракетно-артилерійських ударів по позиціях підрозділів ЗСУ.

Водночас ворог «залишає в пріоритеті і вогневе ураження населених пунктів, прилеглих до лінії фронту, й атаки тилових регіонів, тримаючи психологічний тиск, просуваючи техногенний шантаж».

Наголошується, що ворог може й надалі застосовувати практику масованих ракетно-артилерійських ударів по мирному населенню та об’єктах інфраструктури, також продовжує практикувати застосування «дронів-убивць».