ЗСУ ліквідували 25 окупантів, станцію зв'язку і три склади боєприпасів та іншу ворожу техніку

На півдні країни ракетно-артилерійські та інші підрозділи Збройних сил України знищили станцію зв'язку і три склади боєприпасів, а також ліквідували 25 окупантів та іншу ворожу техніку.

«Під час виконання вогневих завдань забезпечено зменшення ворожої армії на 25 рашистів, танк Т-62, самохідну реактивну установку розмінування «Метеорит», потужну станцію зв’язку, радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби, 2 одиниці військової автомобільної техніки та 3 склади боєприпасів», – повідомили в оперативному зведенні командування «Південь» вночі 21 червня.

Окрім того, українські військові збили два БПЛА типу «Орлан-10» під час ворожої спроби провести повітряну розвідку на Миколаївщині.

Зазначається, що корабельне угруповання ворога в північно-західній частині Чорного моря наразі складається з 5 кораблів: одного підводного човна та 4 великих десантних кораблів (ВДК). Решта флоту перебувають у пунктах базування.

Попри це, зберігається небезпека ракетного удару, а також спроба висадки десанту.

Також у командуванні мешканців просять утриматися від відпочинку біля моря. Адже у Коблевому хвилями до берега принесло чергову морську міну. На відстані близько 50 метрів вона безконтрольно здетонувала. Через відсутність людей на пляжі та в прибережних водах ніхто не постраждав.

Зазначимо, що напередодні росіяни завдали масових ракетних ударів по півдню України.