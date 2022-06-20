В Одесі згорів продовольчий склад

У понеділок, 20 червня, росіяни здійснили ракетний обстріл півдня України. Постраждали Одеська та Миколаївська області. Кількість постраждалих уточнюється.

Як повідомляє міська рада Одеси з посиланням на оперативне командування «Південь», російські військові здійснили 14 ракетних ударів по південних регіонах.

«Вдень протягом 3 годин ворог наніс по півдню країни масований ракетний удар 14 ракетами. В безсилий злобі на успіхи наших військ рашисти гатили по Очакову, по гирлу Дунаю, по Білгород-Дністровському району Одещини і по самій Одесі», – вказано у повідомленні.

За інформацією Суспільного, перший вибух в Одесі пролунав о 13:55, після цього в області відразу оголосили повітряну тривогу. Наступні вибухи пролунали о 14:14.

Після влучання ракети в Одесі вигорів логістичний продовольчий склад. Пожежа охопила площу понад 300 м2. Постраждалих серед цивільного населення нема. В області та в передмісті Очакова пошкоджено сільськогосподарські площі.

фото Суспільного

Загалом обстріли південних областей почалися з ночі. За інформацією ОК «Південь», дві крилаті ракети типу «Онікс» випустили з берегового ракетного комплексу в Криму вночі у напрямку Білгород-Дністровського району, а вранці – в Одесу. В обох випадках протиповітряна оборона знищила ракети в повітрі. Міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив, що внаслідок збиття ракети пошкоджено 80 вікон.

За інформацією голови Одеської ОВА Максима Марченка, внаслідок масованого обстрілу області є поранені, але не уточнив їхньої кількості та стану.