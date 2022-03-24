Ввечері у четвер, 24 березня, сухопутні війська ЗСУ повідомили про знищення ворожої артилерійської батареї Д-30 та опублікували палаючої техніки ворога.

Як повідомили сухопутні війська ЗСУ, ворожу техніку знищила артилерія 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Проте ЗСУ не уточнюють, де саме це відбулось.

Нагадаємо, що станом на 24 березня в Україні уже місяць триває війна, яку розпочала Росія. Росіяни воюють не стільки з військовими, скільки з цивільними, запускаючи ракети по мирних містах, знищуючи будинки, інфраструктуру та цинічно вбиваючи мирних мешканців.

За час війни Росія втратила уже понад 15,8 тис. військових, а також близько 4 тис. одиниць різної техніки було знищено. Актуальну інформацію про втрати противника зібрано у щоденній статистиці ZAXID.NET.