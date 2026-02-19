Кабмін розширив доступу до безоплатних послуг із зубопротезування та планової стоматологічної допомоги.

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо розширення доступу до безоплатних послуг із зубопротезування та планової стоматологічної допомоги. Відтепер право на такі послуги матимуть люди з інвалідністю внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, а також – люди, віднесені до категорії 1 постраждалих, зокрема хворі на променеву хворобу, повідомили 19 лютого у МОЗ.

Програма запрацювала у 2024 році та спочатку охоплювала військовослужбовців і ветеранів російсько-української війни. Торік програму суттєво розширили. Тоді до неї включили військовослужбовців-іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу за контрактом у ЗСУ, розвідувальному органі Міноборони, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України, а також людей, які пережили полон.

Цього року на реалізацію програми в межах Програми медичних гарантій передбачено понад 1,1 млрд грн. І тільки за перші півтора місяця 2026 року послугою із безоплатного зубопротезування вже скористалися понад 1100 пацієнтів, а стоматологічною допомогою – понад 7100 людей.

Нині отримати послуги із зубопротезування (пакет №66) можна у 207 медзакладах України. Планова стоматологічна допомога (пакет №67) доступна у 518 закладах. Обрати медзаклад можна за посиланням.

Як скористатися послугою: чотири кроки