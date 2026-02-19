Зубопротезування та стоматологічна допомога для чорнобильців стануть безоплатними
Програма працює в Україні з 2024 року і спершу охоплювала лише військовослужбовців
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо розширення доступу до безоплатних послуг із зубопротезування та планової стоматологічної допомоги. Відтепер право на такі послуги матимуть люди з інвалідністю внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, а також – люди, віднесені до категорії 1 постраждалих, зокрема хворі на променеву хворобу, повідомили 19 лютого у МОЗ.
Програма запрацювала у 2024 році та спочатку охоплювала військовослужбовців і ветеранів російсько-української війни. Торік програму суттєво розширили. Тоді до неї включили військовослужбовців-іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу за контрактом у ЗСУ, розвідувальному органі Міноборони, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України, а також людей, які пережили полон.
Цього року на реалізацію програми в межах Програми медичних гарантій передбачено понад 1,1 млрд грн. І тільки за перші півтора місяця 2026 року послугою із безоплатного зубопротезування вже скористалися понад 1100 пацієнтів, а стоматологічною допомогою – понад 7100 людей.
Нині отримати послуги із зубопротезування (пакет №66) можна у 207 медзакладах України. Планова стоматологічна допомога (пакет №67) доступна у 518 закладах. Обрати медзаклад можна за посиланням.
Як скористатися послугою: чотири кроки
- Звернутися до медичного закладу, який має договір із НСЗУ на відповідний пакет послуг (№66 — зубопротезування або №67 — стоматологічна допомога).
- Отримати направлення від стоматолога.
- Подати копії та пред’явити оригінали необхідних документів: паспорт, ідентифікаційний номер та відповідне посвідчення (УБД, особи з інвалідністю внаслідок війни, військовий квиток або посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи).
- Написати заяву на отримання послуг.