Звільнені у грудні з полону українці досі не отримали допомоги від держави

Громадські активісти та колишні полонені нарікають на бюрократію та неврегульованість законодавства

Українці, які у грудні 2017 року були звільнені з полону з окупованих районів Донецької та Луганської областей, досі не отримали державної матеріальної допомоги та мають проблеми з працевлаштуванням і житлом. Про це розповіла виконавча директорка благодійного фонду «Восток-SOS» Олександра Дворецька, пише «Українська правда».

За її словами, Служба безпеки України досі не передала списки людей, які були звільнені з полону у грудні минулого року до служб соціального захисту.

«Це означає, що Міністерство соцполітики не змогло сформувати щодо них бюджет. Спочатку говорилося про те, що кошти будуть виділятися з резервного фонду, але у березні цього року уряд вирішив, що це будуть кошти, які виділяються для міністерства з питань тимчасово окупованих територій», – сказала вона.

Дворецька зазначила, що наразі уряд перебуває у невизначеності щодо того, якою має бути процедура надання державної фінансової допомоги звільненим полоненим, хоча у них є тільки півроку, щоб подати необхідні документи.

При цьому колишній полонений Володимир Фомічов повідомив, що у постанові щодо одноразової державної допомоги у 100 тис. грн не прописано, які мають бути документи і куди саме їх необхідно подавати.

Також представники «Восток-SOS» повідомили, що є питання щодо працевлаштування та допомоги у отриманні житла. «Друга проблема, яка виникла з виконанням постанови – це надання допомоги у забезпеченні житлом. Ми робили запити і отримали різні відповіді, які говорять про неможливість надання такої допомоги», – розповіла Дворецька.

За її словами, більшість обласних адміністрацій, до яких зверталися представники фонду, посилалися на радянські нормативні документи, які не визначають колишніх полонених, як претендентів на тих, хто потребує поліпшення житлових умов.

Колишній полонений Володимир Фомічов додав, що правоохоронні органи не відкрили кримінальне провадження та не розслідують випадки тортур та жорстокого поводження з українцями у полоні, не документують покази, травми та інше, і ні разу не викликали їх для надання свідчень.

Як інформував ZAXID.NET, 27 грудня під час обміну утримуваними особами між Україною та проросійською окупаційною владою, що контролює окремі райони Донецької і Луганської областей, було звільнено 73 українців. Натомість Україна передала на окуповану територію 233 людини.

31 січня уряд ухвалив рішення про надання державної підтримки особам, які перебували в полоні і членам їх сімей. Також їм планують виплатити одноразову грошову допомогу в розмірі 100 тис. грн.