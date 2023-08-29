Восьмий апеляційний адміністративний суд скасував наказ про звільнення львівського митника Дмитра Луціва та зобов’язав Львівську митницю виплатити йому 93,4 тис. грн зарплати. Митника звільнили за те, що він не належним чином зареєстрував вантаж, який ввозили в Україну під виглядом гуманітарки. Пізніше зʼясувалося, що в автомобілі були комерційні товари.

Як вказано в матеріалах справи, Дмитро Луців працював інспектором відділу митного оформлення №1 митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці. 8 листопада 2022 року під час оформлення автомобіля Scania, який вʼїжджав в Україну із задекларованим гуманітарним вантажем, не сфотографував декларацію з переліком товарів, які належать до гумвантажу, та не вніс ці документи в спеціальний журнал обліку. Пізніше зʼясувалося, що в цьому автомобілі під виглядом гуманітарки перевозили комерційні товари вартістю 5 млн грн. Після перевірки дисциплінарною комісією 26 січня Дмитра Луціва звільнили.

Не погодившись зі звільненням, Дмитро Луців звернувся до суду. В позові він зазначив, що в наказі не обґрунтовані причини його звільнення та зауважив, що фотографування декларації із переліком вантажу, що вважається гуманітарною допомогою, не є обов’язковою вимогою і здійснюється за бажанням інспектора. Крім цього, за його словами, в момент перевірки фотоапарата чи сканера на робочому місці не було, тобу відповідних фото вантажу він не зробив

25 квітня Львівський окружний адміністративний суд відмовив Дмитру Луціву у задоволенні позову. Однак він вирішив оскаржити це рішення в апеляційному суді. 15 серпня суддя Восьмого апеляційного адмінсуду Роман Сеник визнав протиправним наказ про звільнення митника, поновив його на посаді та зобов’язав держустанову виплатити йому 93,4 тис. грн зарплати, яку він не отримав унаслідок звільнення. Цю постанову можна оскаржити в касації.