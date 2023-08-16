Генріх Качур є одним із підозрюваних у справі незаконного розмитнення авто

Львівський окружний адміністративний суд скасував догану головному державному інспектору митного поста «Городок» Львівської митниці Генріху Качуру, якого в липні минулого року спіймали на махінаціях із нульовим розмитненням автомобілів. Він оформив за нульовим оподаткуванням мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter наступного дня після скасування пільгового розмитнення, за що отримав догану від керівника Львівської митниці Андрія Кузніка. За цим та іншими фактами ДБР розслідує кримінальне провадження. Прикметно, що в суді, який скасував догану митнику, працює суддею його дружина Роксолана Качур.

За матеріалами справи, 1 липня 2022 року головний інспектор митного поста «Городок» Генріх Качур здійснив пільгове митне оформлення пасажирського мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, 2006 року виготовлення, на основі попередньої митної декларації, датованої 30 червня – напередодні скасування нульового розмитнення.

При цьому керівництво Львівської митниці встановило, що інспектор незаконно застосував податкову пільгу, адже насправді згаданий автомобіль перетнув митний кордон України 1 липня, коли нульове розмитнення вже не діяло.

«Так, головним державним інспектором відділу митного формлення №2 митного поста «Городок» Львівської митниці Качуром Генріхом Борисовичем під час митного оформлення та внесення інформації до ЄАІС про прибуття транспортного засобу, оформленого за митною декларацією від 30.06.2022, внесені неправдиві відомості, які не відповідають фактичним даним прибуття цього транспортного засобу в зону митного контролю, що підтверджується перепусткою, журналом в`їзду/виїзду в зону митного контролю митного поста «Городок» Львівської митниці та відео з камер спостереження в`їзду на територію ТзОВ «Логістична компанія «Захід ресурс», – сказано у поясненні, яке надала суду Львівська митниця.

За даними митниці, такі дії Генріха Качура спричинили ненадходження до бюджету понад 187 тис. грн митних платежів. За цим фактом керівник Львівської митниці Андрій Кузнік застосував до Генріха Качура дисциплінарне стягнення у вигляді догани.

Генріх Качур оскаржив цей наказ у суді. Суддя Львівського оркужного адміністративного суду Андрій Гулик розглянув справу та ухвалив рішення про визнання протиправним та скасування наказу в.о. начальника Львівської митниці про покарання доганою Генріха Качура. На це рішення Львівська митниця подала апеляцію.

Також Генріх Качур є одним із підозрюваних у кримінальному провадженні щодо корупційної схеми розмитнення авто, про яку раніше повідомляло ДБР. Слідчий теруправління ДБР у Львові Юрій Ривак розповів ZAXID.NET, що наприкінці травня шістьом співробітниками митного поста «Городок» були оголошені підозри у зловживаннях службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки ( ч. 1, 2 ст. 364 ККУ). Їх підозрюють у незаконному пільговому розмитненні 60 автомобілів різних марок. Розслідування ще триває.

Що цікаво, у Львівському окружному адмінсуді, який скасував догану для Генріха Качура, понад 10 років працює суддею його дружина Роксолана Качур.

Роксолана Качур відома через низку резонансних справ. У 2018 році вона у складі колегії суддів відмовила у поновленні на посаді екс-начальнику юстиції Львівщини Ярославу Жукровському, звільненому начебто за перевищення службових повноважень. Натомість Роксолана Качур поновила на посадах командира роти поліції спецпризначення, звільненого за отримання хабарів від свого підлеглого, поліцейського, звільненого за п’янку за кермом, а також звільненого за незадовільну роботу львівського митника Андрія Овчиннікова, постановивши компенсувати останньому 100 тис. грн зарплати.