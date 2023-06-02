Наразі вирішують питання про обрання їм запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади

На Львівщині викрили шістьох інспекторів митного поста «Городок» на зловживанні службовим становищем. Їх підозрюють у незаконному розмитнені автомобілів. Про це у п’ятницю, 2 червня, повідомили у прокуратурі Львівської області.

За даними слідства, у липні 2022 року посадовці пропустили на територію України 41 легковий автомобіль, незаконно оформивши їм нульове розмитнення.

«Підозрювані вносили до автоматизованої системи митного оформлення недостовірні відомості про транспорті засоби та безпідставно застосовували до них пільги, які звільняють від оподаткування», – розповідають деталі у прокуратурі Львівщини.

Відповідно, це дало змогу власникам авто перетнути кордон без сплати жодних митних платежів. Внаслідок таких дій державі не було сплачено обов’язкових митних платежів на загальну суму близько 5 млн грн.

Слідчі дії тривають. Наразі вирішують питання про обрання їм запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Зазначимо, торік ДБР вже викрило на митному пості «Городок» Львівської митниці махінації із розмитненням автівок, які коштували бюджету понад 3,5 млн грн. Підозру було повідомлено чотирьом інспекторам. Пізніше Личаківський районний суд арештував майно двох митників, які незаконно розмитнювали автомобілі з-за кордону вже після завершення дії пільгової ставки. До рішення суду вони перебуватимуть у СІЗО, ще двоє митників будуть під домашній арештом. Згодом з’ясувалось, що й інші митники цього поста вчиняли подібні протиправні дії.