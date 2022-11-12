За напад на журналістів Євген Мецгер заплатить штраф

Наглядова рада ПрАТ «Українська фінансова житлова компанія» призначила Євгена Мецгера головою правління на своєму засіданні 11 листопада. Про це повідомила прес-служба підприємства.

ПрАТ «Укрфінжитло» належить Міністерству економіки та займається ринком іпотечного кредитування, сприянням та впровадженням фінансово-кредитних механізмів забезпечення українців житлом.

Нагадаємо, 4 жовтня 2021 року «Схеми» повідомили про напад у державному «Укрексімбанку» під час запису інтерв’ю із головою правління Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні «забрати камери» та «дістати з них касети». Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.

Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію й написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності. У відповідь державний «Укрексімбанк» звинуватив журналістів «Схем» у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.

Згодом двох працівників «Укрексімбанку», які 4 жовтня напали на журналістів програми «Схеми», поновили на посадах, але потім звільнили. Мецгер звільнився за власним бажанням.

Голосіївський райсуд Києва 14 вересня визнав винними Євгена Мецгера, екс-директора департаменту банківської безпеки банку Ігоря Тельбізова і екс-начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова у перешкоджанні роботи журналістам і призначив кожному штраф.