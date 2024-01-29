Сокальський районний суд Львівської області закрив провадження щодо водія Volkswagen Passat, якого патрульні зупинили за керування у стані алкогольного сп’яніння. У суді водій довів, що був за кермом під дією ліків від застуди.

Як вказано в матеріалах справи, у ніч на 9 жовтня 2023 року водій автомобіля Volkswagen Passat їхав по вул. Богдана Хмельницького в смт Жвирка, коли його зупинили патрульні. На прохання поліцейських він пройшов огляд на стан сп’яніння на пристрої Drager, який показав результат 0,41% проміле алкоголю в крові. На нього склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП.

У суді водій своєї провини не визнав. Він стверджує, що того дня алкоголю не вживав, натомість він почувався хворобливо і випив сироп від застуди. При цьому, після проходження тесту на алкоголь, поліцейські не запропонували йому пройти перевірку в лікарі. Свідків цього інциденту також не було, також відсутнє повне відео – від зупинки водія до складання адмінпротоколу.

Суд встановив, що при огляді на стан сп’яніння патрульні не залучили двох свідків, не вели безперервної зйомки та зафіксували показники Drager з порушеннями. Враховуючи обставини справи, суддя Сокальського райсуду Олег Веремчук не знайшов доказів нетверезого водіння, не побачив у його діях правопорушення і закрив справу. Цю постанову можна оскаржити в апеляції.