Звинуваченому у розкраданні газу працівнику фірми Дубневичів призначили заставу у ₴5 млн

Солом’янський районний суд Києва ввечері у четвер, 18 січня, визначив запобіжний захід працівнику фірми братів Дубневичів, якого підозрюють у заволодінні понад 300 млн м3 газу. Як повідомляє антикорупційне видання «Наші гроші», суд арештував радника директора ТОВ «Енергія» Ігоря Кучму з правом внесення застави у розмірі 5 млн грн.

При цьому НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура у своєму клопотанні просили суд арештувати Ігоря Кучму з правом внесення застави у розмірі 230 млн грн. Однак суд зменшив суму застави до 5 млн грн.

Ігоря Кучму затримали 16 січня разом із ще трьома фігурантами справи – керівником ТОВ «Енергія-Новий Розділ» Ігорем Артимком, фіндиректором цієї фірми Олегом Павлишиним та заступником Артимка Ігорем Ільківим, яким запобіжні заходи обиратимуться сьогоді ж після Кучми.

За даними правоохоронців, саме Ігор Кучма організував і керував схемою заволодіння понад 300 млн м3 природного газу НАК «Нафтогаз України» на суму понад 1,4 млрд грн.

НАБУ підозрює Ігоря Кучму в організації схеми розкрадання газу (фото «Наших грошей»)

Раніше НАБУ повідомляло, що підприємства-власники Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ впродовж 2013-2015 років уклали низку угод про закупівлю в НАК «Нафтогаз України» природного газу для виробництва теплової енергії населенню. З метою здешевлення тепла для цієї категорії споживачів, НАК «Нафтогаз України» постачав комерційним ТЕЦ газ за цінами, суттєво нижчими від ринкових.

Правоохоронці встановили, що понад 300 млн м3 «пільгового» газу Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ одержали незаконно, не плануючи використовувати його для потреб населення. Натомість, як з’ясувало слідство, цей газ вони використали у власній господарській діяльності для виробництва електрики, яку в подальшому продали держпідприємству «Енергоринок».

«Внаслідок описаних дій, прибутковість виробництва електрики цими ТЕЦ перевищила 60% (проти 3-5% закладених в тариф Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Таким чином, на переконання детективів НАБУ, ТЕЦ отримали надприбутки, співставні з розміром збитків, завданих НАК «Нафтогаз України» внаслідок цієї «схеми», – повідомляли правоохоронці.

За інформацією «Наших грошей», Кучму називають неформальним фактичним керівником ТОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТОВ «Енергія-Новояворівськ». За даними слідства, усі питання функціонування цих фірм узгоджувалися з Кучмою і жодні рішення без його відома не приймалися.

Водночас адвокати Ігоря Кучми заперечують його причетність до цієї справи. У ході обшуків в офісі ТОВ «Енергія» зі сейфу Ігоря Кучми вилучили 1,1 млн євро, 136 тис. доларів та кілька мільйонів гривень. Ці кошти арештували в рамках розслідування справи про розкрадання газу.

Додамо, що, згідно з даними аналітично-пошукової системи YouControl, кінцевими бенефеціарними власниками усіх компаній, що фігурують в цій справі (ТОВ «Енергія-Новий Розділ», ТОВ «Енергія-Новояворівськ» та ТОВ «Енергія») є народні депутати Богдан та Ярослав Дубневичі.