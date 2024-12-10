Ана де Армас з’являється у ролі найманої вбивці

Lionsgate показала кадри бойовика «Балерина», де Ана де Армас з’являється у ролі Єви Макарро, найманої вбивці, що прагне помститись за смерть своєї родини.

Персонажка раніше з’являлась у фільмах «Джон Вік», однак її роль виконувала Юніті Фелан. Тепер вона стал головною героїню спіноффа відомої франшизи з Кіану Рівзом.

New teaser for the ‘John Wick’ spin-off ‘BALLERINA’



In theaters on June 6. pic.twitter.com/yhIpn3osbs — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 8, 2024

Тако у «Балерині» знімались Норман Рідус, Ієн МакШейн, Анжеліка Г’юстон, Габріель Бірн, Каталіна Сандіно Морено та Кіану Рівз у звичній для себе ролі Джона Віка.

«Балерина» — це п’ятий фільм у франшизі «Джон Вік». Четверта частина, яка вийшла торік, стала найкасовішою в серії й заробила 440 млн доларів по всьому світі. Також випущений серіал-приквел «Континенталь» та розробляється серіал-сиквел «Under the High Table».

А поки цей фільм не вийшов у прокат, не варто нудьгувати! Адже в онлайн-кінотеатрі SWEET.TV можна знайти світові та українські новинки кіно, перевірену часом класику, культові серіали та інші унікальні кінопропозиції. Зі SWEET.TV вечір гарантовано буде цікавим!

«Джон Вік» – історія колишнього кілера, що мстить своїм кривдникам. Перша частина франшизи вийшла у 2014 році. Картина «Балерина» вийде у прокат 6 червня 2025 року.