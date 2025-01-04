Зимові дороги, вкриті снігом і льодом, стають викликом навіть для досвідчених водіїв

Сильні снігопади можуть спричинити значне ускладнення дорожнього руху, а також численні аварії. Зимові дороги, вкриті снігом і льодом, стають викликом навіть для досвідчених водіїв. Ось кілька практичних рекомендацій, які допоможуть впоратися з керуванням авто в несприятливих умовах, пише блог магазину автотоварів «103».

Дотримуйтесь дистанції

Навіть в таких складних дорожніх умовах часто автомобілісти туляться на дорозі один до одного. В результаті виникають дрібні сутички, аварії і затори. Тому дуже важливо на засніженій дорозі дотримуватися як мінімум рекомендованої дистанції та бічного інтервалу з урахуванням швидкості й габаритів вашого транспортного засобу. Ще краще злегка збільшити дистанцію, щоб підстрахуватися.

Плавні маневри

Часто на дорозі між основними смугами руху, які чистять комунальники, залишаються невеликі замети. Щоб уникнути неприємностей, коли водієві потрібно поміняти ряд руху, варто обирати оптимальний кут в’їзду та виїзду. Тут діє дуже просте правило: чим гостріше кут в'їзду і виїзду машини на подібну засніжену ділянку, тим краще. Це правило дозволить водієві здійснювати подібні маневри максимально плавно, а значить безпечно. Пам'ятайте, що при будь-якому перестроюванні та під час здійснення обгону в умовах снігопаду ніколи не повертайте кермо на великий кут. Також не робіть різких рухів та не газуйте.

Використовуйте світло правильно

На всіх автомобілях у світлий час доби для їх позначення необхідно вмикати денні ходові вогні (ДХВ) або фари ближнього світла. Але тут є невеликий нюанс. Якщо зробити так, як вимагають правила дорожнього руху, і включити ДХВ, то треба памʼятати, що задні ліхтарі в цьому випадку не будуть світити, і якщо йде дуже сильний і густий сніг, то ззаду автомобіль буде дуже погано видно. Тому в снігопад все ж краще використовувати саме фари ближнього світла, також можна навіть скористатися протитуманними фарами.

Плануйте маршрут

Якщо збираєтеся їхати в снігопад завжди закладайте на маршрут більше часу, як мінімум в 1,5-2 рази. Взимку дорога може займати більше часу через затори чи аварії. Якщо заздалегідь все не передбачити, то доведеться метушитися і поспішати, а це дуже небезпечно на засніженій дорозі. Краще виїхати заздалегідь і уважно стежити за дорогою.

Орієнтуйтеся на дорозі

Часто при поганій видимості водії губляться на дорозі і починають зміщуватися, деякі навіть можуть займати одночасно по дві смуги, оскільки вони не можуть правильно зорієнтуватися. Це досить часте явище в сильний снігопад.

Щоб зорієнтуватися, просто подивіться на знаки, що вказують напрямки руху. Якщо знаки відсутні, згадайте, що в місті стандартно ширина дорожньої смуги становить приблизно 2,75 – 3 м. Спробуйте уявити скільки подібних 3-метрових смуг може поміститися на дорозі, по якій ви зараз їдете. Так ви зможете приблизно визначити скільки тут смуг і де можуть бути їх кордони.

Тримайте кермо двома руками

Контроль над авто особливо важливий у складних умовах. У таких ситуаціях однією рукою скорегувати напрямок буде дуже складно, а вхопитися за кермо другою рукою можна банально не встигнути. Тому завжди в складних погодних умовах міцно, двома руками тримайтеся за кермо.

Газуйте і гальмуйте плавно

Фахівці з екстремального водіння рекомендують завжди на засніженій або обмерзлій дорозі натискати на педаль газу плавно. Це ж стосується і гальмування. Якщо ж машину занесло (передній привід), то можна спробувати її стабілізувати, для цього ні в якому разі не гальмуйте. Навпаки треба піддати газу, всупереч інстинктам.

Уникайте глибокого снігу

У глибокий сніг лізти ніколи не варто, навіть якщо у вас великий позашляховик. Візуально іноді складно оцінити реальну глибину снігу, і в результаті машина може застрягти. А це дуже неприємна ситуація, оскільки вибратися буває вкрай складно без сторонньої допомоги.

Безпечні повороти

При проходженні поворотів треба бути дуже уважним, бо тут, навпаки, не рекомендується зайвий раз газувати. Такі дії можуть призвести до того, що машина вилетить на зустрічну смугу. Досвідчений водій знає, що в будь-який поворот треба входити дуже акуратно, на рівному газу. Перед самим поворотом газ краще скинути, а потім при виході з нього можна злегка додати швидкості.

Як вибратися із замету

Варто пам’ятати, що будь-якому автомобілю виїжджати зі снігу легше буде з прямими колесами, але в деяких випадках можна попрацювати трохи кермом, вивертаючи його вліво-вправо на невеликі кути. Це може допомогти, якщо раптом шини зможуть за щось зачепитися, наприклад, за край дорожньої колії. В цьому випадку машина зможе виїхати зі снігового замету. Якщо виїхати самостійно не вдалося, доведеться шукати допомоги.

Дотримання цих правил зробить ваші зимові поїздки безпечнішими та допоможе уникнути неприємностей на дорозі.