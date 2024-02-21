У соку алоказії містяться кристалики оксалату кальцію, і якщо вони впиваються в шкіру або потрапляють в очі, то спричиняють тривале печіння

Купуючи в дім красиві рослини, ми не завжди знаємо, що вони є отруйними і небезпечними для дітей і домашніх тварин. «Флористікс» розповідає, з якими рослинами слід бути особливо обережними. Ці небезпечні рослини в оселі, де є діти й тварини, краще не тримати, однак якщо вони у вас уже є, суворо дотримуйтеся заходів безпеки й розміщуйте їх якомога далі від потенційних жертв.

Котиледон є багаторічним сукулентом. Загалом існує близько 40 видів цієї рослини, одними із найпопулярніших є хвилястий і повстяний (народна назва – «ведмежа лапа»).

Бругмансія належить до родини Пасльонові. Це садова рослина, яка зимує і цвіте в будинку. У маленькій кімнаті приємний запах великих квіток може одурманити і викликати сонливість. Квіти, а особливо насіння бругмансії містять високу частку токсичних психотропних речовин. Сильні галюциногенні наркотичні властивості бругмансії здавна використовували індіанці. З її квітів донині готують настоянки та еліксири, які застосовують у народній медицині.

Родина Молочайні включає в себе кілька популярних кімнатних рослин: молочай, кротон, акаліфу і ятрофу. Молочний сік ятрофи містить отруйну речовину еуфорин. У разі потрапляння на шкіру вона спричиняє печіння і запалення, тому будьте обережні і після роботи з рослиною мийте руки. Ятрофа йде на зиму в сплячку, і від рослини залишається тільки каудекс, через який її називають пляшковою рослиною. Саме в каудексі зберігаються запаси молочного соку.

Небезпека акаліфи повзучої криється в її пухнастих суцвіттях-сережках. Вони містять два види отруйних діючих речовин – алкалоїди та глікозиди. Кротон (кодієум) строкатий теж слід тримати в місцях, недоступних для дітей і домашніх тварин, тому що всі частини цієї рослини містять смолисті отруйні канцерогени. Кротонова олія є потужним подразнювальним засобом. У разі потрапляння на шкіру вона спричиняє пустульозний висип.

Усі різновиди ефектного домашнього фікуса каучуконосного можуть викликати алергію. Людям із чутливою шкірою бажано живцювати рослини в гумових рукавичках. Молочний сік фікуса дуже липкий, і його важко змити, а в разі потрапляння на шкіру він викликає свербіж і почервоніння.

Алоказія – тропічна рослина родини Ароїдні, представлена 3000 видами, і всі вони вміють за себе постояти. У соку алоказії містяться кристалики оксалату кальцію, і якщо вони впиваються в шкіру або потрапляють в очі, то спричиняють тривале печіння. Також алоказія містить флавоноїди, 5 різних алкалоїдів, кумарини, синильну кислоту, ртуть, сулему і ціаністі сполуки. Але, незважаючи на жахливий хімічний склад, ця рослина насичує повітря фітонцидами та ефірними оліями, вбиває хвороботворні бактерії й тонізує ваш організм.

У складі антуріума андріанума, який теж належить до родини Ароїдні, містяться токсичні щавлева кислота, протеїни та ензими. Антуріум теж може викликати алергію, але при правильному розміщенні він принесе більше користі, ніж шкоди.

Остання в списку – дифенбахія. Кажуть, що колись плантатори змушували працівників, які завинили, надкушувати її отруйне стебло: за хімічним складом дифенбахії не відрізняються від антуріума й алоказії, але стебла в них набагато соковитіші і, відповідно, отруйніші. Сік дифенбахії спричиняє тимчасову сліпоту, опік або набряк гортані.