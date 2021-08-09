Для транспортуна тимчасовому мості у Гайку облаштували реверсний рух

Після відкриття тимчасового моста через річку Західний Буг у селі Гайок, Львівська ОДА відновила через село курсування 12-ти автобусних маршрутів. Раніше, через аварійний обвал 60-річного моста, автобуси об’їжджали через сусідні села, а пасажири були змушені робити пересадку.

Як повідомили у понеділок, 9 серпня, в управлінні транспорту та зв’язку Львівської ОДА, через тимчасовий міст трасою Н-17 Львів – Радехів – Луцьк за звичним маршрутом відтепер курсуватимуть автобуси:

№ 540 Львів АС-2 – Опліцько ч/з Радехів;

№ 543 Львів АС-2 – Радванці ч/з Радехів;

№ 544 Львів АС-2 – Криве – Радехів АС;

№ 590 Львів АС-2 – Полонична;

№ 655 Львів АС-2 – Радехів АС;

№ 671 Львів АС-2 – Лопатин ч/з Радехів;

№ 672 Львів АС-2 – Радехів АС – Грицеволя;

№ 673 Львів АС-2 – Торки ч/з Сушне;

№ 674 Львів АС-2 – Бишів ч/з Радехів;

№ 680 Львів АС-2 – Радехів АС – Лопатин – Сморжів;

№ 681 Львів АС-2 – Радехів АС – Павлів;

№ 850 Львів АС-2 – Кам'янка-Бузька АС – Сілець.

Також через тимчасовий міст облаштувати реверсний рух для лекгових автомобілів, громадського транспорту та невеликих вантажівок масою до 12 тонн та з висотою кузова до 3 м.

Крім цього, поруч уже почали будівництво нового 32-метрового моста. Вартість будівництва основного 32-метрового моста становить 166,4 млн грн. Роботи виконує ТзОВ «Онур конструкціон інтернешнл». Новий міст матиме по одній смузі руху в кожну сторону, хідники та відбійники.

Нагадаємо, ввечері 3 травня у селі Гайок, що неподалік Кам’янки-Бузької, провалився міст через річку Західний Буг. Міст перебував у аварійному стані і його планували ремонтувати цьогоріч. Служба автомобільних доріг Львівщини розробила дві різні схеми об’їзду зруйнованого мосту для легкових автомобілів, автобусів та вантажівок. Зокрема, автомобілі масою менше 5 тонн об’їжджають аварійну ділянку траси через Червоноград, Великі Мости, Добротвір, а вантажні автомобілі – через Малі Підліски, Буськ, Лопатин до Радехова. Тимчасово весь громадський транспорт рухався в об’їзд моста, а пасажири змушені були робити пересадки.