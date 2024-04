У неділю, 14 квітня, 12-річна Яна Степаненко, яка два роки тому втратила обидві ноги під час російського ракетного удару по вокзалу у Краматорську, успішно подолала дистанцію 5 км на Бостонському марафоні.

«Немає нічого неможливого! Незламна Яна Степаненко пробігла свій перший Бостонський марафон. Це 5 кілометрів, якими Яна вкотре довела, що ніколи не можна здаватися. Наша гордість! Дякуємо!», – написав міський голова Львова Андрій Садовий у Facebook.

Яна Степаненко, яка втратила обидві ноги під час ракетного удару Росії, успішно подолала дистанцію 5 км (фото ЛМР)

До участі в Бостонському марафоні Яну запросила американська фундація One World Strong Foundation, яка допомагає ветеранам і цивільним, що постраждали внаслідок терактів та військових дій.

Яна поїхала до Бостона з благодійною метою – для збору коштів на спортивний протез для захисника Олександра Рясного, пацієнта центру «Незламні» (Unbroken), який втратив кінцівку на війні.

12-year-old Yana Stepanenko, who lost both legs during a #Russian missile attack on the #Kramatorsk train station, at the #BostonMarathon. Thanks to subscriber Olga for the video.



@yigal_levin#StandWithUkraine #Ukraine pic.twitter.com/VWdu7NOQv0