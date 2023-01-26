Дівчинка почувається добре і вже поїхала з лікарні додому

Хірурги Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру видалили 12-річній дівчинці з Львівщини гігантську пухлину, що займала половину черевної порожнини. За розмірами пухлина була як середніх розмірів м'яч. Разом з пухлиною довелося видалити і лівий яйник.

Рік тому у старшої сестри Надійки, повідомили в лікарні, була схожа патологія й її успішно прооперували. А у грудні минулого року до львівського «Охматдиту» рідні привезли молодшу доньку, бо помітили, що у неї різко збільшився живіт.

«Живіт виріс раптово, буквально на очах. У ньому ніби був м'ячик. Надійка жартувала і говорила, що вона може перекочувати його як у футболі», – розповіла лікарям мати дівчинки.

Жодних інших симптомів у дитини не було. Після обстеження у Надійки виявили пухлину лівого яйника і скерували до Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру на спеціалізоване лікування.

«Утвір був досить великий, тому потрібно було негайне оперативне втручання після короткого дообстеження. Операція була комбінована, з використанням лапароскопічного та відкритого методу. Яйник із пухлиною довелось видалити, але інший яйник - без ураження і здоровий - збережено", – повідомив лікуючий лікар Надійки, завідувач кафедри дитячої хірургії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, дитячий хірург Центру Андрій Кузик.

Дівчинка завершила лікування у хірургічному відділенні Центру і вже поїхала додому й надалі перебуватиме під постійним наглядом дитячого гінеколога. Медики очікують на позитивні результати патогістологічного дослідження пухлини. І після реабілітації у дитячих гінекологів, дівчинка у майбутньому зможе стати мамою.

Медики просять батьків регулярно проходити профілактичні обстеження дітям і підліткам, бо на початкових стадіях такі захворювання протікають безсимптомно.

Дитячий хірург Андрій Кузик каже, що у Центрі щороку проводять декілька схожих операцій.