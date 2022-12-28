Від удару 14-річна дівчина загинула на місці аварії

Внаслідок наїзду Toyota Avensis у Галичі загинула 14-річна дівчина. Попередньо встановлено, що дівчинка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. Від удару дитина загинула на місці. За кермом Toyota перебував 25-річний водій із Івано-Франківська. Поліція перевірила його на стан сп’яніння: на момент ДТП він був тверезий.

Як повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, аварія сталася ввечері вівторка, 27 грудня, у Галичі. Поліцейські встановили, що 25-річний водій Toyota Avensis наїхав на 14-річну дівчину, яка переходила дорогу. Внаслідок аварії дитина загинула на місці.

«Дитина переходила проїзну частину дороги поза межами пішохідного переходу. В результаті ДТП неповнолітня від отриманих травм загинула на місці події», – йдеться у повідомленні поліції.

Водія Toyota Avensis перевірили на стан алкогольного сп’яніння: за кермом він перебував тверезим. Поліція відкрила кримінальне провадження ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілої). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини смертельної аварії.