У селі Бережниця неподалік Калуша 16-річний водій ВАЗ-2108 переїхав лежачого чоловіка та втік із місця ДТП. Від отриманих травм потерпілий помер, чому він лежав на дорозі – наразі невідомо. Водія поліція розшукала уже за кілька годин після аварії: юнак встиг доїхати до Верховини. Хлопець пояснив, що втік з місця ДТП, бо злякався. Зараз йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Як повідомляє прес-служба поліції Івано-Франківської області, виклик про смертельну ДТП надійшов правоохоронцям ввечері неділі, 23 жовтня. Аварія сталася у селі Бережниця, за 14 км від Калуша. Водій з місця ДТП утік.

«Поліцейські попередньо встановили, що невідомий автомобіль здійснив наїзд на 63-річного мешканця Криворівні, який лежав на проїзній частині дороги. Внаслідок наїзду чоловік помер, а керманич з місця події втік. Через декілька годин правоохоронці встановили автомобіль ВАЗ-21083 та особу порушника – 16-річного місцевого мешканця», – йдеться у повідомленні.

Водія розшукали у Верховині, вдома у знайомого. Хлопця перевірили на алкоголь: за кермом він перебував тверезим. Поліцейським юнак пояснив, що втік із місця аварії, бо налякався. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого). Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.