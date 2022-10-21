Від отриманих травм 57-річний велосипедист загинув на місці ДТП

У селі Пороги на Прикарпатті водій Audi А6 наїхав на 57-річного велосипедиста і втік з місця ДТП, залишивши автомобіль поблизу. Від отриманих травм велосипедист загинув на місці аварії. Винуватця ДТП поліція розшукала вже за кілька годин після ДТП. Водія перевірили на алкоголь, за кермом він був п’яним. Наразі водій Audi А6 перебуває у СІЗО, за смертельну аварію йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, ДТП сталася уночі у четвер, 20 жовтня, в селі Пороги поблизу Солотвина. Виклик про аварію правоохоронці отримали о 22:00. Поліцейські попередньо з’ясували, що невідомий водій перевищив швидкість, не врахував дорожньої обстановки, виїхав на смугу зустрічного руху та збив на 57-річного велосипедиста.

«Велосипедист їхав у зустрічному напрямку, своєю смугою руху. У результаті наїзду місцевий мешканець, отримав важкі тілесні ушкодження та помер, а водій з місця події втік. Автомобіль Audi А6 водій залишив неподалік місця аварії», – йдеться у повідомленні поліції.

Автомобіль Audi А6 25-річний водій залишив неподалік місці аварії. Фото поліції

Вже за кілька годин поліцейські розшукали водія, який скоїв ДТП. Ним виявився 25-річний мешканець Солотвина. Водія перевірили на алкоголь, за кермом він перебував у нетверезому стані та перевищив допустиму норму алкоголю у більш ніж у 5 разів.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого). За скоєне 25-річному водію загрожує до 10 років позбавлення волі. Наразі він перебуває у СІЗО. Поліція встановлює усі обставини смертельної аварії.