Причини ДТП наразі з'ясовують правоохоронці

Внаслідок зіткнення з фірою у селищі Глибока загинув 17-річний пасажир Volkswagen. Ще двоє неповнолітніх отримали травми і зараз перебувають у лікарні. За кермом Volkswagen перебував 17-річний водій, його також госпіталізували. Фірою керував 56-річний мешканець села Глибока, чоловік також отримав травми та доставлений до лікарні. Усі обставини ДТП наразі встановлюють правоохоронці.

Як повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, смертельна аварія сталася ввечері у п’ятницю, 9 грудня, у селищі Глибока, що за 25 км від Чернівців. Виклик про аварію поліцейські отримали близько 19:00. Попередньо правоохоронці встановили, що 17-річний водій Volkswagen Passat зіткнувся з підводою, якою керував 56-річний місцевий мешканець.

«Внаслідок аварії 17-річний пасажир автомобіля отримав травми, несумісні з життям. Ще двох пасажирів автомобіля, віком 14 та 16 років, а також обох водіїв з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні», – йдеться у повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Розслідування триває.