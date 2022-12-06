За ДТП з постраждалим 18-річному водію ВАЗу загрожує до восьми років ув'язнення

17-річний пасажир ВАЗ отримав серйозні травми внаслідок лобової автомобільної аварії в Івано-Франківську. Попередньо відомо, що 18-річний водій ВАЗ-21093 на швидкості виїхав на зустрічну смугу та врізався у Renault Kango, за кермом якого був 41-річний франківець. Травмованого 17-річного хлопця доставили до лікарні. Водію ВАЗу загрожує до восьми років ув'язнення. За даними поліції, обоє водіїв на момент ДТП були тверезі.

Як повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, аварія сталася у вівторок, 5 грудня, на вулиці Набережній в Івано-Франківську. За попередніми даними, 18-річний водій із Коломиї, керуючи ВАЗ-21093, на заокругленій ділянці дороги на швидкості виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Renault Kango, яким керував 41-річний мешканець Івано-Франківська.

«Внаслідок ДТП до лікарні з важкими травмами доставили 17-річного пасажира легковика ВАЗу. У водіїв відібрано кров на стан сп’яніння, за кермом вони обоє перебували тверезі», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що призвело до важкого травмування потерпілого). За скоєне 18-річному водію загрожує до восьми років позбавлення волі. Поліція наразі встановлює усі обставини ДТП.