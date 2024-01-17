Буковинець ошукав щонайменше 8 жителів Чернівецької та сусідніх областей, які шукали роботу в інтернеті. Правоохоронці розшукали 19-річного хлопця, який вимагав в потенційних працівників перераховувати завдаток за матеріали для майбутньої роботи. Поліцейські довели причетність зловмисника до восьми епізодів шахрайства, але їх кількість може збільшитися.

Під час розслідування працівники протидії кіберзлочинам з’ясували, що 19-річний житель села Глиниця створив та розмістив оголошення про віддалену роботу на одній із інтернет-платформ. В повідомленні хлопець написав, що бажаючі працювати сортуватимуть канцелярські товари. Коли до нього в пошуках роботи зверталися люди, то він повідомляв, що його «роботодавець» попросив скинути завдаток у сумі 500 гривень, як оплата за доставку товару для роботи.

«Надалі правопорушник надсилав фішингове посилання для заповнення анкети. Перейшовши за посиланнями, потерпілі потрапляли на фейковий ресурс, інтерфейс якого був подібним до офіційного вебресурсу державного банку, та вводили дані своїх банківських карток», – повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 17 січня.

У такий спосіб зловмисник отримував доступ до рахунків постраждалих та привласнював гроші з їх карток. Готівку 19-річний буковинець знімав після того, як переводив кошти на рахунки третіх осіб. Поліцейські встановили, що аферист ошукав таким чином 44-річну жительку Хмельницького на суму понад 40 тисяч гривень. Наразі за результатами розслідування правоохоронці з’ясували, що шахраю вдалося обдурити щонайменше 8 потерпілих. Також правоохоронці встановлюють інших осіб, які потрапили «на гачок» віддаленого заробітку.

Слідчі поліції повідомили буковинцю про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 та 3 статті 190 КК України (Шахрайство). Якщо його провину доведуть в суді, то буковинцю загрожує до п’яти років ув’язнення.