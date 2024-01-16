Шахраї виманили у мешканки Рівного 700 тис. грн на «лікування» важкохворого брата. Зокрема, жінці пообіцяли, що чоловіка огляне нейрохірург з США. Зловмисники виманювали у неї гроші частинами. Коли сума сягнула 700 тис. грн, рівнянка зрозуміла, що її ошукали, і звернулась у поліцію.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, заявниця познайомилася із шахраєм в соцмережі. Він представився лікарем-нейрохірургом із США. Під час спілкування потерпіла розповіла новому знайомому про тяжку хворобу брата. Той підтвердив діагноз і запевнив, що зможе приїхати в Україну, оглянути родича та навіть забрати його на лікування до Штатів.

Для цього він попросив написати заяву на електронну пошту ООН, де він нібито працював, щоб йому надали відпустку. Невдовзі жінці прийшла відповідь, що для цього потрібно заплатити 2,2 тис. доларів.

«Він переконав знайому перекинути гроші та обіцяв їх повернути. В подальшому потерпілій повідомили, що необхідно заплатити іще 4 тис. доларів. Коли вона їх перерахувала, довелося платити ще за обладнання для транспортування, лікування та інший багаж. Загалом кишені аферистів поповнилися на понад 700 тис. грн», – зазначають у поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 190 ККУ (шахрайство у великих розмірах). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми.