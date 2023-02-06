За скоєне 20-річному водію загрожує до трьох років обмеження волі

Водій позашляховика Audi збив двох пішоходів на зебрі в Чернівцях. Потерпілі – 21 річна жінка та 27-річний чоловік – госпіталізовані з різними травмами. За даними поліції, за кермом авто перебував 20-річний мешканець Красноїльська. Наразі винуватцю ДТП загрожує до трьох років обмеження волі із забороною сідати за кермо на три роки.

Як у понеділок, 6 лютого, повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, ДТП сталася на проспекті Незалежності на пішохідному переході. За попередніми даними, 20-річний мешканець Красноїльска, перебуваючи за кермом Audi, наїхав на 21-річну жінку та 27-річного чоловіка.

«Пішоходи переходили проїжджу частину дороги в межах пішохідного переходу. Потерпілих із тілесними ушкодженнями різного ступеня важкості медики госпіталізували до лікарні міста Чернівці», – йдеться у повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до травмування потерпілих). Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі із забороною керувати автомобілями на три роки.