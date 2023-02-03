Підліток помер по дорозі в лікарню, 23-річного мотоцикліста госпіталізували

На Закарпатті внаслідок ДТП загинув 15-річний пасажир мотоцикла Gеоn. За кермом був його п’яний 23-річний товариш. За даними поліції, мотоцикліст виїхав на тротуар і врізався в огорожу. Від отриманих травм 15-річний пасажир помер ще по дорозі в лікарню. За смертельну ДТП 23-річному мотоциклісту загрожує до десяти років ув’язнення.

Як повідомила прес-служба поліції Закарпаття, аварія сталася ввечері четверга, 2 лютого, в Іршаві. Виклик про ДТП із потерпілими правоохоронці отримали о 19:45. На місці поліцейські встановили, що 23-річний мешканець села Ільниця, перебуваючи за кермом мотоцикла Gеоn, перетнув зустрічну смугу руху, виїхав на тротуар та врізався в огорожу. «15-річний пасажир мотоцикла, який перебував без захисного шолома, отримав тілесні ушкодження від яких помер у кареті швидкої медичної допомоги. До лікарні з тілесними ушкодженнями було доставлено і водія мотоцикла», – йдеться у повідомленні.

У поліції уточнили, що під час перевірки на стан алкогольного сп’яніння виявилося, що 23-річний водій на момент ДТП був п’яний: у його крові виявили 1,7 проміле алкоголю, що перевищує допустиму норму у понад вісім разів.

Мотоцикліста затримали, наразі він перебуває у слідчому ізоляторі. Поліція вже оголосила йому про підозру за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення ПДР у стані сп’яніння, яке спричинило смерть потерпілого). За скоєне 23-річному мотоциклісту загрожує до десяти років позбавлення волі.