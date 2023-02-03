На водія склали протокол, роботи з розчистки траси ще тривають

Через перекинуту вантажівку із зерном біля Мукачева заблокований проїзд трасою поблизу села Кольчино. Поліція організувала два об'їзди – через центр Мукачева для легкових авто і по вулиці Об'їзній для вантажівок. Попередньою причиною ДТП стало перевищення швидкості 38-річним водієм фури. Внаслідок аварії ніхто не постраждав.

Як у п’ятницю, 3 лютого, повідомила прес-служба патрульної поліції Закарпаття, у селі Кольчино Мукачівського району через перекидання вантажівки із зерном перекритий рух на трасі на під’їзді до Мукачева.

У коментарі ZAXID.NET у прес-службі патрульної поліції Закарпаття повідомили, що за кермом вантажівки перебував 38-річний водій. «На місці події патрульні з’ясували, що водій не врахував дорожньої обстановки,не вибрав безпечної швидкості руху,не впорався з керуванням внаслідок чого відбулося перекидання вантажівки із зерном. Внаслідок ДТП вантажівка отримала механічні пошкодження з матеріальними збитками. На водія складено протокол, опрацьовано схему ДТП, відібрано пояснення», – зазначив речник патрульної поліції Закарпаття Ернест Завадський.

Наразі на ділянці траси на під’їзді до Мукачева організовано два варіанти об’їзду: через центр Мукачева для легкових (зеленим) та через вулицю Об’їзну (синім) для вантажних авто.