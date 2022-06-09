Мешканця Надвірної звинуватили у шахрайстві з гуманітарною допомогою, яка призначалася для Збройних сил України. За даними слідства, 20-річний юнак отримав зі США гуманітарну допомогу, однак не передав її безкоштовно військовим, а вирішив дешево продати благодійному фонду. Інцидент стався ще у березні, правоохоронці наразі завершили розслідування, справу передають до суду.

Як у четвер, 9 червня, повідомила прес-служба Івано-Франківської обласної прокуратури, 20-річного місцевого мешканця звинувачують у тому, що він продав одному з благодійних фондів рації, біноклі, тепловізори та інші речі для військових. Все спорядження надійшло 20-річному юнаку зі США як гуманітарна допомога для ЗСУ.

«У березні 2022 року чоловік заволодів коштами одного із благодійних фондів, продавши йому за 1,1 тис. доларів гуманітарну допомогу зі США. Він реалізував понад 60 рацій, 18 біноклів, 2 тепловізори, а також зарядні пристрої, тактичні окуляри, ліхтарики», – йдеться у повідомленні прокуратури.

За даними правоохоронців, підозрюваний мав хороші стосунки із волонтерами та був контактною особою при отриманні допомоги, яка призначалась для ЗСУ. Коли хлопець отримав вантаж, він не повідомив фонду про це, а запропонував придбати необхідні речі за значно дешевшими цінами.

20-річного мешканця Надвірної звинувачують у правопорушенні за ч. 1 ст. 190 ККУ (заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою). За скоєне йому загрожує до трьох років обмеження волі.