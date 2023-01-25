Водій Skoda Superb загинув на місці аварії

Внаслідок перекидання у гірську річку на Прикарпатті загинув 23-річний водій Skoda Superb. Аварія сталася у Верховині. Відомо, що за кермом авто був місцевий мешканець. Чоловік не впорався з керуванням, з’їхав у річку. Від удару він загинув на місці ДТП. Наразі поліція встановлює усі обставини інциденту.

Як повідомляє прес-служба поліції Івано-Франківської області, аварія сталася уночі у вівторок, 24 січня. Виклик про ДТП у Верховині правоохоронці отримали близько 00:00. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група.

«23-річний водій автомобіля Skoda Superb, мешканець Верховини, не впорався з керуванням. У результаті допустив з’їзд з берега в русло ріки Чорний Черемош. Автомобіль перекинувся на дах. Водій від отриманих травм помер на місці», – йдеться у повідомленні.

Поліція відкрила кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини смертельної ДТП.