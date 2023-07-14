Жінка збила пішохідку, яка йшла узбіччям дороги, і втекла з місця

На Волині затримали п'яну 25-річну водійку, яка збила жінку і втекла з місця аварії. У крові водійки виявили 2,6 проміле алкоголю – це стан сильного сп'яніння.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, аварія сталась у четвер, 13 липня, в селі Машів Вишнівської громади (неподалік Любомля). 25-річна місцева жителька за кермом Opel Cadet збила 28-річну пішохідку, яка рухалась узбіччям дороги. Водійка з місця аварії втекла.

«Правопорушницю поліцейські наздогнали у Любомлі. Під час проходження освідування на визначення стану сп'яніння драгер показав 2,6 проміле алкоголю в крові», – йдеться у повідомленні. Додамо, що це перевищує допустиму для водіїв норму у 13 разів.

Поліція затримала винуватицю ДТП, автомобіль вилучили. Відомо також, що постраждалу пішохідку доправили у реанімацію.

Щодо аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286-1 ККУ (п'яне водіння, що спричинило травми). Водійці загрожує від трьох до восьми років ув'язнення.