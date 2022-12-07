За результатами останніх обстежень лікарі не мають зауважень до стану його здоров’ я

До онкологів львівськї лікарні св. Пантелеймона приїхав на контрольний огляд 26-річний мешканець Кропивницького, якому онкохірурги майже два роки тому повністю видалили підшлункову залозу. Тільки так можна було врятувати йому життя через велику рідкісну пухлину. Після надскладної комбінованої операції хлопець займається спортом, ходить в гори, їздить на сезонні роботи за кордон. Лікарі за результатами останніх обстежень не мають зауважень до стану його здоров’я, повідомили в лікарні.

Дмитро вів здоровий спосіб життя, займався спортом. Та якось зауважив, що помітно схуд, втратив 10 кг. І правий бік живота асиметрично збільшився.

Діагноз, який поставили лікарі, шокував: феохромоцитома правої надниркової залози – пухлина клітин мозкової речовини наднирників, що призводить до надлишкової секреції гормонів адреналіну та норадреналіну. Це – рідкісне та маловивчене захворювання ендокринної системи, що зустрічається від 2 до 8 разів на 1000 000 мільйон населення.

Дмитро зві своїми рятівниками

«Пухлина діаметром 20 см знаходилась в центральних відділах заочеревинного простору живота. І що гірше, через свої велетенські розміри вона уже розповсюдилась на дванадцятипалу кишку та голівку підшлункової залози, циркулярно охоплювала черевний відділ аорти, а також нижню порожнисту та праву ниркову вену», – сказано у повідомленні.

Після мультидисциплінарного консиліуму спеціалісти прийняли рішення – оперувати в радикальному обсязі. Лікарі заздалегідь обговорили з пацієнтом і післяопераційний період: через повне та вимушене видалення підшлункової залози у нього розвинеться цукровий діабет.

«Онкохірурги провели комбіноване видалення пухлини з дуоденопанкреатектомією (видалення підшлункової залози з дванадцятипалою кишкою), резекцією (видаленням частини) аорти та нижньої порожнистої вени, резекцією та реімплантацією правої ниркової вени. Протезування, тобто відновлення кровотоку аорти та нижньої порожнистої вени спеціалісти виконали із застосуванням синтетичних судинних протезів», – кажуть у лікарні.

Операція тривала 10 годин. Дмитро добу провів у реанімації і через 10 днів поїхав додому.

У хлопця, як і прогнозували лікарі, розвинувся діабет ІІІ типу. Та, як каже Дмитро, він почувається дуже добре. Тому продовжив займатись спортом та навіть працював фізично на сезонних роботах за кордоном. За результатами останніх контрольних обстежень зауважень до його стану у лікарів немає.

Дмитро час від часу приїжджає до онкологів на планові огляди. І дуже вдячний лікарям, які дали йому шанс жити та вести звичний для нього спосіб життя – із пішими прогулянками та походами в гори. Під час останнього походу, до речі, він пройшов 30 км.