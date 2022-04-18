Федір Галецький зв'язався з бойовиками, коли йому було 19 років

26-річного мешканця Калуша Федора Галецького заочно засудили на 15 років ув’язнення за тероризм і сприяння бойовикам так званої «ДНР» у їх злочинах. Прикарпатець ще у 2014 році приїхав у Донецьку область, приєднався до місцевих російських бойовиків, служив радіотелефоністом та знімав відео, де стверджував, що українців змушують воювати «під дулами автоматів».

Про заочне засудження Федора Галецького повідомила прес-служба СБУ Прикарпатті у понеділок, 18 квітня. За даними СБУ, уродженець та мешканець міста Калуш Івано-Франківської області Федір Галецький прибув на тимчасово окуповану територію Донеччини ще у серпні 2014 року. Чоловік приєднався до бойовиків так званої ДНР у Горлівці. Тоді Федору Галецькому було 19 років. Відомо, що збройні формування, в яких служив хлопець, підпорядковувалися південному військовому округу Росії.

«Служив радіотелефоністом у складі 2-ї мотострілецької роти 1-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу т. зв. «ДНР». Брав участь у збройному протистоянні підрозділам Збройних сил України поблизу населеного пункту Озерянівка Донецької області. У боях проти підрозділів сил АТО поблизу Вуглегірська був поранений. У лютому-березні 2015 року лікувався в медичному закладі у Донецьку», – йдеться у повідомленні СБУ.

Під час лікування Федір Галецький записав відеоролик, де стверджував, що російських регулярних військ на території Донецької області немає та заявляв, що нібито українських бійців «під дулами автоматів» змушує воювати Правий сектор. Сюжет за участі «ополченця з Івано-Франківська» був широко розтиражований проросійськими каналами в Youtube.

Як уточнюють у прес-службі СБУ, досудове розслідування у справі завершили ще у 2016 році. Івано-Франківський міський суд визнав Федора Галецького винним за ч. 1 ст. 258-3 ККУ (участь у терористичній організації та сприянні її діяльності). Його заочно засудили 15 років позбавлення волі. Строк ув’язнення обчислюватиметься від моменту затримання.