Продавця наркотиків з Івано-Франківська засудили до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна. За матеріалами справи, 26-річний закладчик продавав марихуану, амфетамін, екстазі, PVP та інші наркотики. Суд призначив суворий вирок, оскільки чоловік вже не вперше має проблеми із законом і продавав наркотики під час іспитового терміну.

Про вирок 26-річному мешканцю Івано-Франківська повідомила прес-служба обласної прокуратури у понеділок, 17 жовтня. Закладчика судили за торгівлю наркотиками в особливо великих розмірах. Затримали чоловіка ще восени минулого року.

«У жовтні 2021 року обвинувачений, маючи незняту та непогашену судимість, придбав і зберігав з метою збуту метилметкатинон та канабіс. Чоловік також збував у Івано-Франківську через систему закладок марихуану, амфетамін, екстазі та інші наркоречовини. Під час розслідування в нього вилучили понад 86 г канабісу та 52 г психотропної речовини PVP», – йдеться у повідомленні.

Суд визнав мешканця Франківська винним за ч. 2, 3 ст. 307 ККУ (торгівля наркотиками в особливо великих розмірах) та засудив його до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Обвинувачений має право оскаржити вирок в апеляційному суді.