Від удару з вантажівкою МАЗ водій Skoda загинув на місці аварії

Поблизу Сторожинця 27-річий водій Skoda зіткнувся із вантажівкою МАЗ, за кремом якої перебував 56-річний мешканець Черкащини. Від удару 27-річний чоловік загинув на місці ДТП, його 24-річну пасажирку з численними травмами доставили до лікарні. Причини аварії з’ясовує поліція.

Як повідомляє прес-служба поліції Чернівецької області, ДТП сталася ввечері вівторка, 9 серпня, на дорозі в селі Нова Жадова, що поблизу Сторожинця. Попередньо встановлено, що 27-річний мешканець селища Кельменці, перебуваючи за кермом Skoda, зіткнувся з вантажівкою МАЗ під керуванням 56-річного водія з Черкаської області.

«Внаслідок аварії водій Skoda від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події. 24-річну пасажирку з численними травмами госпіталізували до лікарні», – йдеться у повідомленні поліції.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього, що призвело до смерті потерпілого). Остаточні причини ДТП встановлять слідчі.