ДТП сталася у березні 2022 року на виїзді з села Недобоївці

Громадянина Туркменістану засудили до 4 років та 6 місяців ув’язнення за ДТП, у якій загинув 24-річний патрульний поліцейський із Буковини. Аварія сталася у березні 2022 року, коли іноземець за кермом Hyundai Sonata раптово виїхав на зустрічну смугу та врізався у службове авто поліції. Від удару 24-річний правоохоронець загинув, ще двоє поліцейських отримали травми. Окрім ув’язнення, 27-річному іноземцю заборонили керувати автомобілями на три роки.

Про вирок громадянину Туркменістану повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури у п’ятницю, 18 листопада. Смертельна ДТП сталася 1 березня 2022 року на виїзді з села Недобоївці Дністровського району Чернівецької області.

«27-річний громадянин Туркменістану, керуючи автомобілем марки Hyundai Sonata, порушив правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення зі службовим автомобілем Управління патрульної поліції в Чернівецькій області», – йдеться у повідомленні прокуратури.

На момент аварії у поліцейському Daewoо Lanos перебувало троє патрульних. Внаслідок ДТП 24-річний поліцейський загинув, двоє його колег отримали травми середнього ступеня тяжкості.

Суд визнав 27-річного іноземця винним за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) та присудив йому 4 роки 6 місяців позбавлення волі,із забороною сідати за кермо на три роки.