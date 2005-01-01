27-річному мешканцю Червонограда загрожує тюрма за те, що обікрав квартиру на ₴200 тис.

СуспільствоЮлія Лавришин, сьогодні, 09:581411

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27-річному мешканцю Червонограда загрожує тюрма за те, що обікрав квартиру на ₴200 тис.

На Львівщині судитимуть 27-річного мешканця Червонограда, який обікрав квартиру у Золочеві на 200 тис. грн. Про це у суботу, 2 червня, повідомили у відділі комунікації ГУ НП у Львівській області.

У березні в Золочівське відділення поліції звернулася місцева мешканка. Жінка повідомила, що з її квартири у Золочеві викрали гроші, ювелірні вироби та комп’ютерну техніку на загальну суму понад 200 тис. грн.

Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетний 27-річний житель Червонограда. Він проник у квартиру, підібравши ключ до замка вхідних дверей.

Чоловіку було повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

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