29-річний водій помер по дорозі в лікарню

Внаслідок ДТП у селі Грушівка за 10 км від Чернівців загинув 29-річний мотоцикліст. За інформацією поліції, чоловік не впорався з керуванням і зіткнувся із бетонним стовпом на узбіччі. Внаслідок отриманих травм чоловік помер по дорозі в лікарню.

За інформацією прес-служби поліції Чернівецької області, ДТП сталася у понеділок, 25 квітня, у селі Грушівка Чернівецького району. 29-річний чоловік на мотоциклі Geon врізався в електричний стовп.

«Поліцейські попередньо встановили, що 29-річний житель села Волока, керуючи мотоциклом Geon не обрав безпечної швидкості руху, не врахував стан дорожнього покриття та зіткнувся із електроопорою. В результаті ДТП водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження та помер під час госпіталізації до лікарні», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Поліція встановлює усі обставини аварії.