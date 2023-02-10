Наразі поліція з'ясовує усі обставини смертельної ДТП

У нічній ДТП у Криворівні загинув 31-річний водій Nissan Versa. За попередніми даними, чоловік не впорався з керуванням, з’їхав з дороги, врізався у стовп і перекинувся. Внаслідок аварії 31-річний водій, мешканець Буковини, загинув на місці. На момент аварії в авто також перебував 26-річний пасажир, його із травмами доставили до лікарні.

Як повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, смертельна ДТП сталася уночі у четвер, 9 лютого. Виклик про аварію у Криворівні поліцейські отримали близько 23:15. За попередньою інформацією, 31 річний водій автомобіля Nissan Versa не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги та зіткнувся з електричним стовпом і перекинувся на дах.

«Від отриманих травм 31-річний водій, мешканець Чернівецької області, загинув, а 26-річного пасажира з травмами доставили до лікарні», – йдеться у повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Наразі правоохоронці встановлюють усіх обставини летальної ДТП.