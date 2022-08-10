Від удару 31-річного водія затиснуло в салоні авто, його не вдалося врятувати

У потрійній ДТП поблизу Снятина загинув 31-річний водій Volkswagen Jetta. Попередньо встановлено, що він виїхав на зустрічну смугу руху та зачепив вантажівку Mercedes-Benz. Від удару Volkswagen відкинуло на вантажівку Volvo, яка їхала за Mercedes. Внаслідок аварії 31-річний водій загинув на місці, тіло чоловіка затиснуло у понівеченій Volkswagen Jetta.

Як повідомляє прес-служба поліції Івано-Франківської області, смертельна аварія сталася ввечері вівторка, 9 серпня, у селі Вовчківці поблизу Снятина. Виклик про ДТП поліцейські отримали близько 21:00.

Попередньо правоохоронці встановили, що 31-річний мешканець Коломийського району, перебуваючи за кермом Volkswagen Jetta, не вибрав безпечного інтервалу, виїхав на зустрічну смугу руху та зачепив тягач Mercedes-Benz, який рухався з причепом.

«Від удару Volkswagen Jetta відкинуло і він допустив ще одне зіткнення з вантажівкою Volvo, яка рухалась позаду Mercedes-Benz. Внаслідок аварії водія легковика затиснуло в салоні. Рятувальники, що прибули на місце аварії, деблокували потерпілого з авто, однак від отриманих травм він загинув на місці», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілих).