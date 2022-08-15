За попередніми даними, мотоцикліст не надав перевагу у русі вантажівки

На трасі у Татарові 32-річний мотоцикліст зіткнувся із вантажівкою DAF. За попередніми даними, мотоцикл не надав вантажівці перевагу в русі. Внаслідок аварії постраждали двоє людей: мотоцикліста і його пасажира доставили до лікарні, однак водія врятувати не вдалося.

Як повідомляє прес-служба поліції Івано-Франківської області, ДТП сталася ввечері у неділю, 14 серпня, у Татарові. Виклик про аварію правоохоронці отримали о 18:35.

«Попередньо поліцейські встановили, що 32-річний водій мотоцикла не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з вантажним автомобілем DAF. Внаслідок аварії, водія та пасажира мотоцикла з травмами доставлено до лікарні. Однак, при наданні медичної допомоги мотоцикліст помер», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі поліції уточнюють, що водій вантажівки був тверезий. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілих).