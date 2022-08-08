Травмований 8-річний хлопчик наразі перебуває у лікарні

У селі Тарасівка на Закарпатті п’яний мотоцикліст виїхав на зустрічну смугу та збив 8-річного хлопчика, який йшов узбіччям. Одразу після цього мотоцикліст із пасажиром втекли з місця ДТП, однак їх вдалося знайти за кілька годин. Виявилося, що чоловік керував мотоциклом у стані алкогольного сп'яніння. Хлопчика із травмами доставили до лікарні.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, ДТП сталася ввечері суботи, 6 серпня. Про аварію у селі Тарасівка Тячівського району поліцейським повідомили близько 20:21

«Водій мотоцикла, рухаючись зі своїм пасажиром вулицею Шевченка, виїхав на зустрічну смугу, а потім – на узбіччя, де знаходився 8-річний хлопчик. Наїхавши на дитину, водій втік у невідомому напрямку. Потерпілого хлопчика доставили до медичного закладу», – йдеться у повідомленні поліції.

Мотоцикліста розшукали і затримали за кілька годин після втечі з місця ДТП. Порушником виявився 26-річний мешканець села Калини. За кермом він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування потерпілого). За санкцією статті мотоциклісту загрожує позбавлення волі до восьми років із забороною керувати транспортними засобами.