Водій під наркотиками наїхав на велопатрульного на світлофорі

У неділю, 14 серпня, у Львові водій позашляховика SsangYong Korando збив велопатрульного біля світлофора на вул. Городоцькій.

Як розповіли ZAXID.NET в патрульній поліції Львівщини, ДТП сталася близько 18:30 на вул. Городоцькій, 31.

Як видно з відео, опублікованого у місцевому Telegram-каналі ZAHIDWTF, водій SsangYong Korando спершу пригальмував на світлофорі, а потім раптово рушив і наїхав на велопатрульного, який їхав праворуч і збирався перетинати дорогу. У результаті ДТП поліцейський отримав травму ноги.

За кермом SsangYong Korando їхав 43-річний львів’янин. Його возили на медосвічення, де медики з’ясували, що він перебував у стані наркотичного сп’яніння. Обставини аварії розслідують поліцейські.