За крадіжку 32-річному закарпатцеві загрожує до восьми років ув'язнення

Закарпатські поліцейські затримали 32-річного мешканця Мукачівського району, якого підозрюють у крадіжці понад 1 млн грн з будинку підприємця із Поляни. Під час обшуків у чоловіка виявили частину крадених грошей та ноутбук. Зловмисник зізнався правоохоронцям, що дійсно пробрався у будинок родича та викрав готівку. Наразі закарпатцю загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як у середу, 22 березня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, виклик про викрадення значної суми з будинку підприємця правоохоронці отримали у вівторок, 21 березня. 38-річний мешканець села Поляна заявив про зникнення 250 тис. грн, 19,5 тис. дол., 4 тис. євро готівкою та ноутбука.

«Поліцейські встановили, що до крадіжки грошей може бути причетний один із родичів підприємця. 32-річного чоловіка одразу ж розшукали. Під час огляду в його автомобілі виявили викрадений ноутбук і частину грошових коштів. Зловмисник у скоєному зізнався», – йдеться у повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 ККУ (крадіжка в особливо великих розмірах). Наразі вирішується питання щодо повідомлення закарпатцеві про підозру та обрання йому запобіжного заходу. За скоєне 32-річному чоловікові загрожує до восьми років ув’язнення. Слідство триває.