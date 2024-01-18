Патрульні склали протокол про нетверезу їзду, не дочекавшись адвоката водійки

Cихівський районний суд Львова не побачив порушень у діях львівської підприємиці Тетяни Ковчалії, яку в листопаді минулого року затримали за кермом автомобіля BMW з ознаками алкогольного сп’яніння. Суд закрив справу за відсутністю в її діях адміністративного правопорушення.

За матеріалами справи, 30 листопада близько 16:30 Тетяна Ковчалія з ознаками алкогольного сп’яніння керувала автомобілем BMW, її зупинили на вул. Панаса Мирного у Львові. Від проходження тесту на алкоголь вона відмовилась, патрульні склали на неї протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП.

У суді Тетяна Ковчалія свою вину не визнала, пояснила, що того дня її зупинили працівники патрульної поліції нібито через те, що її автомобіль причетний до ДТП, чого насправді не було. Вона заявила, що на вимогу патрульних не відмовлялася від проходження огляду на алкоголь, лише просила дати їй час, щоб на місце події приїхав адвокат, оскільки зупинили її вперше, і вона не знала як в такій ситуації поводитись. А працівники поліції склали протокол про нетверезу їзду, не дочекавшись адвоката.

Суд врахував пояснення водійки. На думку суду, її прохання про адвоката не може розцінюватися як відмова від огляду, оскільки проходження такого має бути забезпечено не пізніше двох годин від моменту зупинки, а патрульні склали протокол у межах 20 хвилин.

Суддя Ольга Бойко вирішила закрити провадження у справі про нетверезу їзду Тетяни Ковчалії у зв’язку з відсутністю в її діях складу адміністративного правопорушення. На постанову ще може бути подана апеляція.

За даними YouControl, 35-річна Тетяна Ковчалія зареєстрована як ФОП у Львові 2,5 роки тому. Її основний вид діяльності – рекламні агентства.