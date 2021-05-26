Самбірський міськрайонний суд Львівщини закрив справу про керування авто у стані алкогольного сп’яніння вчителькою місцевої школи. Їй загрожувало 17 тис. грн штрафу та позбавлення водійських прав на рік.

Як вказано у постанові суду, 22 березня приблизно о 22:45 на вул. Шевченка у Самборі поліція зупинила авто Škoda Fabia через вимкнені фари. Поліцейські виявили у водійкиознаки алкогольного сп’яніння (запах алкоголю, тремтіння рук, почервоніння обличчя), вона відмовилась від огляду на стан сп’яніння і на неї склали протокол через нетверезу їзду.

Обвинувачена є місцевою мешканкою, вона працює практичною психологинею та навчає основ християнської етики у школі №10.

Під час розгляду справи в суді жінка не визнала свою провину. Вона заявила, що поліцейські не пояснили їй процедуру огляду на стан сп’яніння, тому спершу вона відмовилась від проходження перевірки. Однак через кілька хвилин, за словами водійки, вона погодилась пройти перевірки, але поліцейські уже оформлювали протокол про відмову від проходження перевірки.

Розглядаючи справу, суддя заявила недостатню кількість доказів про вчинення адмінправопорушення. Суд встановив, що поліцейські не дотримувались інструкції про порядок виявлення в водіїв ознак алкогольного сп’яніння.

Під час спілкування з поліцейськими водійка була у медичній масці. Це, за висновком суду, начебто ставить під сумнів те, що поліцейські могли чути запах алкоголю. Також суд встановив, що авто зупинили о 22:45 і на вулиці було темно, тому, судячи з відео, розгледіти колір шкіри обличчя водійки практично неможливо. Це, на думку судді, ставить під сумнів, що у жінки була раптова зміна кольору обличчя.

Дослідивши матеріали справи, суддя Ігор Казан закрив справу про адмінправопорушення самбірською вчителькою. Водійці загрожувало 17 тис. грн штрафу та позбавлення водійських прав на рік.

Нагадаємо, що Самбірський міськрайонний суд фігурує у скандалі з масовим виправданням п’яних водіїв. Серед суддів, що звільняли водіїв від відповідальності, був і Ігор Казан.