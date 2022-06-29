За викрадення Ford Sierra мешканці Хмельницького загрожує до п'яти років ув'язнення

Мешканка Хмельницького проходила повз Ford Sierra у Чернівцях, помітила, що автомобіль незачинений та вирішила проїхатись. Поліцейські оперативно затримали порушницю, вона наразі перебуває у СІЗО. За крадіжку авто жінці загрожує до п’яти років ув’язнення.

Як повідомили у прес-служба поліції Чернівецької області, інцидент стався у вівторок, 28 червня. До правоохоронців звернувся 35-річний мешканець Чернівців, який повідомив, що хтось вкрав його Ford Sierra. Виявилось, що автомобіль викрала перехожа, яка побачила, що машина незачинена.

«Поліцейські з’ясували, що 37-річна жителька міста Хмельницький, проходила повз припаркований автомобіль та помітила що він незамкнений. Жінка завела легковик та поїхала на ньому з місця злочину», – йдеться у повідомленні поліції.

Мешканку Хмельницького затримали, автомобіль у неї забрали. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом). Наразі вирішується питання про обрання порушниці запобіжного заходу.